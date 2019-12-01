Presupuesto para Michoacán rondaría los 100 mil millones de pesos en 2026: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - El secretario de Finanzas en el estado, Luis Navarro García, informó que Michoacán podría contar con un presupuesto cercano a los 100 mil millones de pesos para el año 2026; explicó que el incremento sería de alrededor de tres puntos porcentuales.

El encargado de las arcas estatales recordó que el Ejecutivo federal ya presentó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y será en los próximos días cuando se tenga mayor precisión sobre las participaciones, aportaciones y convenios destinados a Michoacán. Una vez conocidos esos números, el gobierno estatal podrá ajustar su propuesta de gasto para el próximo año.

Apuntó que tanto el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, como su equipo de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) han trabajado desde hace aproximadamente mes y medio en la conformación del paquete presupuestal del estado, y adelantó que será un ejercicio austero, con prioridad en proyectos de infraestructura y en el cumplimiento de compromisos salariales con los trabajadores del sector público.

Finalmente, Luis Navarro advirtió que el margen de crecimiento presupuestal será limitado, e incluso podría estar por debajo del nivel de inflación. En ese sentido, subrayó la importancia de priorizar un gasto responsable y ordenado, como ha ocurrido a lo largo del mandato.