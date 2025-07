Presidente municipal de Corregidora entrega apoyos económicos a 627 personas con discapacidad

Corregidora, Querétaro, a 16 de julio de 2025.- Si alguien los discrimina me avisan, no están solos, tiene al presidente municipal con ustedes y yo los voy a acompañar y a defender, fueron las palabras de Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora al entregar apoyos económicos a 627 personas con discapacidad.

El recurso se operó a través del programa "Camino a la Dignidad" que opera el Sistema Municipal DIF por lo que el munícipe destacó que su Gobierno trabaja con humanismo, garantizando la dignidad de toda persona, por lo que se comprometió no solo a continuar con este tipo de programas, sino a mejorarlos.

"No voy a permitir que nadie de mi Gobierno, ni fuera del Gobierno, discrimine a alguien. Si alguien los discrimina me avisan, porque no están solos, tienen al presidente municipal con ustedes y yo los voy a acompañar y a defender".

Maricruz Arellano Dorado, directora general del Sistema DIF Municipal de Corregidora, adelantó que, junto con el Gobierno del Estado, se encuentran trabajando en futuros programas que coadyuven en el desarrollo y autoempleo de las personas con discapacidad.

Hannia Gallegos Rebolledo, agradeció al Gobierno Municipal por el recurso entregado, mismo que representa un alivio a la economía familiar y un impulso para seguir adelante con dignidad.