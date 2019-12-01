Presentará Mauricio Kuri su informe de Gobierno el próximo 24 de septiembre 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:23:25

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que el próximo 24 de septiembre presentará su cuarto Informe de Gobierno ante la LXI Legislatura, únicamente será el evento protocolario ante los diputados queretanos.

Explicó que, el no realizar un evento masivo corresponde a los hechos ocurridos a finales del mes de agosto, donde más de mil 400 familias resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por la lluvias, y se destinaron recursos económicos para atender la contingencia.

“Después de lo que pasamos con las lluvias y la falta de agua, hemos vivido momentos críticos, no va a haber un evento grande, ni el nombre de Mauricio Kuri por todos lados”, dijo.

Explicó que el documento de sus actividades, será entregado por el titular de la Secretaría de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, y posteriormente iniciará un recorrido por los 18 municipios para rendir cuentas a los ciudadanos, privilegiando el contacto directo con la población.

“Quiero empezar ya el aterrizaje de mi gobierno durante todo el 2026, con mucha obra social y finanzas sanas. Somos primer lugar nacional en finanzas públicas”.

PRESUPUESTO 2026

En materia presupuestal, el gobernador adelantó que se trabaja en la elaboración del proyecto de presupuesto estatal para el próximo año, con énfasis en seguridad, fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado y atención al sector salud, ante la posible reducción de participaciones federales.

GALLOS BLANCOS

Respecto al posible regreso de la porra de Gallos Blancos al estadio Corregidora, enfatizó que cualquier decisión debe tomarse con cautela y bajo estrictas medidas de seguridad.

“Lo que sucedió en 2022 no fue menor. Hubo casos de abusos y golpizas, las barras se desviaron del espíritu que deben tener”.

El gobernador consideró que la credencialización y el uso obligatorio del Fan ID podrían ser mecanismos útiles para controlar el acceso de los grupos de animación, pero subrayó que la responsabilidad recae en la Liga MX y en la directiva del equipo.

“Nosotros incluso tenemos la facultad de dar o no dar permiso para que empiece un partido”, concluyó.