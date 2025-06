Presentan legisladores de Morena de Querétaro iniciativa para la creación de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de junio de 2025.- La entidad ha experimentado un crecimiento urbano, industrial y poblacional acelerado en los últimos años, lo que genera una presión significativa en los recursos naturales y los ecosistemas locales por ello algunos legisladores del Partido de Morena junto con ambientalistas ingresaron una iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones de la “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro”, la cual propone la creación de la Secretaría estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó Ulises Gómez de la Rosa, diputado independiente.

“Es una Secretaría especializada que podría planificar y regular el crecimiento de forma sostenible, con autonomía, presupuesto, estructura, ejes sectoriales y un marco normativo que le permita atender la problemática del ramo. Esta iniciativa también está concatenada con otras iniciativas que hemos presentado y que tienen un impacto directo en el desarrollo urbano de Querétaro”.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que hoy se conmemora, recordó que al menos 22 estado de la República ya cuentan con esta dependencia por lo que consideró que no es posible que Querétaro, con el crecimiento y desarrollo industrial que tiene, no la tenga.

Explicó que esta iniciativa va concatenada con un tema importante que dará mucho de qué hablar en los próximos días y meses, que es el tema del agua y que tiene que ver con la Iniciativa presentada sobre el proyecto hídrico El Batán.

“Quiero decirles con toda puntualidad que, si esa iniciativa no contiene un plan hídrico suficiente, vasto, amplio, que abarque a las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, es una iniciativa que nace muerta, por eso es importante contar con una Secretaría que tenga capacidad técnica altamente especializada en materia de medio ambiente y recursos naturales. Hoy tenemos zonas que se aproximan velozmente a puntos sin retorno y desastres hídricos, de conservación territorial y de pérdidas irreparables en la biodiversidad, que, sin una respuesta eficaz y puntual al respecto, estaríamos dejando a la deriva a las generaciones futuras”.

Añadió que hoy en día existe una coordinación solamente del medio ambiente, la cual depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

“Está totalmente sobrepasada para atender de manera eficiente temas como el aprovechamiento sustentable, la preservación y restauración del suelo, así como el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles a la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad, con la preservación de los ecosistemas”.

Aseguró que queda demostrada la incapacidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, del cual no se ha logrado reconocer su dimensión colectiva y menos asegurar una tutela efectiva.

“Es evidente que existe una discordancia con la Ley General del Medio Ambiente, visibilizando un vergonzoso rezago legislativo en materia de protección ambiental, en donde la tarea del Estado debe ser preponderantemente preventiva y de mantenimiento constante”.

El legislador Sinuhé Piedragil expresó que esta iniciativa obedece a que por muchos años se ha privilegiado el crecimiento económico por encima del desarrollo integral del estado y la protección del medio ambiente.

Afirmó en torno al proyecto de agua El Batán, que se debe considerar el tema de la viabilidad financiera y la sostenibilidad técnica, ya que no se puede dirimir solo en lo político, por lo cual hizo un llamado en ese sentido: “Convoquemos a los que realmente saben de estos temas, son varios y se les ha excluido. Afirmó que también faltan los intereses de los ciudadanos y la parte técnica. Para finalizar sostuvo que estos son temas de y para los ciudadanos, por lo cual en la tribuna van a convocarlos en torno a esta problemática que -dijo- viven día a día.

Por su parte Mary Ibarra y Pamela Siurob manifestaron su respaldo a esta iniciativa de ley, señalando la necesidad de que se cree la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, propuesta que, dijeron, no es una propuesta nueva, pues comentaron que desde hace 10 años un grupo de ambientalistas que se reunían en el Consejo de Participación Ciudadana de Medio Ambiente, hicieron el análisis y presentación de la propuesta para crearla. Asimismo, expusieron las afectaciones y los riesgos que habría en caso de que esto no se lleve a cabo, como el hecho de que el centro de atención esté en el desarrollo económico del estado y no la cuestión medioambiental.

“La actual subsecretaría del Medio Ambiente no tiene la capacidad de llamar la atención del Ejecutivo estatal para que en cada uno de los proyectos que se implementan, esté la visión ambiental y la problemática que eso genera”, señalaron.

Refirieron que es necesario contar con alguien en el gabinete estatal, que defienda la variable ambiental ante el gobernador del estado, que defienda los recursos naturales y los proteja, que tenga el expertice del cuidado y protección del medio ambiente.