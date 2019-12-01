Presenta Torres Piña Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía; va por la transparencia en la procuración de justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:33:45

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso local la iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, considerada como la base de la transformación institucional que permitirá optimizar procesos y fortalecer la transparencia en todas sus áreas.

Durante su exposición, el titular de la FGE destacó que la propuesta busca consolidar una atención más cercana a la ciudadanía, facilitar el acceso a los servicios y garantizar una procuración de justicia transparente y acorde con las necesidades actuales de las y los michoacanos.

Torres Piña subrayó que la iniciativa plantea una revisión integral de las áreas de la institución, así como la compactación de la estructura orgánica en algunas de ellas, con el objetivo de evitar duplicidades y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

“Con esta reforma vamos a adecuar las áreas para optimizar procesos en materia de procuración de justicia y transparentar cada una de las acciones de la Fiscalía ante la ciudadanía”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que este proceso de modernización institucional permitirá dotar a la Fiscalía de mecanismos ágiles y confiables que fortalezcan la confianza ciudadana y consoliden un servicio de procuración de justicia eficaz.

Tras su presentación, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado dará inicio al procedimiento de análisis de la propuesta, para posteriormente presentarla y dictaminarla en el pleno legislativo.