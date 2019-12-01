Presenta Leonor Mejía iniciativa “Código Mariposa”

Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- La diputada del PAN, en la LXI Legislatura, María Leonor Mejía Barraza presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de Querétaro con el objetivo de implementar el Código Mariposa, el cual consistente en un protocolo especializado para la atención respetuosa de mujeres y familias que enfrentan la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o el puerperio, en los hospitales de Querétaro.

Puntualizó que el documento fue firmado por 10 legisladoras de distintas fuerzas políticas, en un esfuerzo conjunto por garantizar espacios dignos, atención psicológica y sensibilidad institucional ante uno de los duelos más dolorosos que puede enfrentar una familia.

“La intención de esta iniciativa es implementar el Código Mariposa, que ya se aplica en otros países y en algunos estados de la República, para que se implementen inmediatamente acciones a favor de la atención psicológica de la mujer y de la familia, con espacios físicos para enfrentar este duelo con respeto y dignidad”,dijo.

Reconoció que las mujeres que sufren una pérdida son atendidas en salas comunes, lo que agrava el impacto emocional, está propuesta contempla la creación de áreas específicas en hospitales públicos y privados, identificadas con una mariposa morada, símbolo internacional de este protocolo.

“Lo que pretendemos hacer es que haya salas especializadas con un Código Mariposa, que sea para que la gente tenga sensibilidad y que tenga el trato digno y respetuoso a las personas que enfrentaron esta pérdida”.



Menciono que de acuerdo con datos preliminares, en Querétaro se registran aproximadamente 464 muertes de bebés al año, aunque no se cuenta con información precisa sobre el momento de la pérdida.

Destacó que existe disposición por parte de la Secretaría de Salud para acompañar esta iniciativa, por lo que la propuesta será turnada a comisiones para su análisis, con el respaldo de legisladoras de todos los partidos.

Exhortó a los diputados varones ha que se sumen a esta iniciativa, ya que no se trata de colores, sino de una respuesta para todas aquellas mujeres y familias que tienen una pérdida.