Presenta Homero Barrera McDonald una iniciativa para reformar la “Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:09:11

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- Para reforzar el principio de publicidad en el proceso legislativo, garantizando que todos los documentos y dictámenes se hagan llegar a los integrantes de las comisiones con oportunidad y transparencia, Homero Barrera McDonald, diputado local del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de ley para reformar la “Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro”.

Explicó que los puntos centrales de esta iniciativa buscan reformar los artículos 48, 49, 144, 152 y 153 del ordenamiento en mención.

Esto, luego de que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega Guerrero, denunció el poco interés de su homólogo Barrera McDonald por participar en los trabajos legislativos al interior de dicha comisión.

Sin embargo, Barrera Macdonald puntualizó que las críticas en su contra forman parte de estrategias políticas para desviar la atención de temas relevantes, como el proyecto Batán, respecto al cual ya anunció su voto en contra en los términos actuales.

Aclaró que sus inasistencias a comisiones se realizaron en estricto apego a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notificando en tiempo y forma, y señaló que la verdadera problemática radica en la falta de convocatorias con la anticipación legal de 48 horas, así como en la ausencia de entrega de documentos y dictámenes a los integrantes de las comisiones.

“No se trata de negarse por sistema, se trata de tener acceso a la información para poder deliberar y votar con fundamento. Cuando se comparten documentos y se permite el análisis, he acompañado propuestas de otros partidos. Pero cuando hay opacidad y exclusión, simplemente no cuentan conmigo”.

Asimismo, el diputado hizo un llamado a su compañero legislador Enrique Correa, para sumarse a este posicionamiento y verificar si la falta de información también lo afecta, pues de no ser así, “quedaría demostrado que la exclusión es únicamente hacia mi persona”.

Exhortó a sus compañeros a trabajar sin revanchismos ni declaraciones sin fundamento, privilegiando la legalidad, el consenso y el beneficio de los ciudadanos.