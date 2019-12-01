Presenta Gobierno de Morelia cartelera completa para baile del 29 de septiembre

Morelia, Michoacán; 19 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó el programa completo del concierto con el que se celebrará el natalicio de José María Morelos y Pavón, este 29 de septiembre, mismo que será encabezado por el Grupo Liberación y contará con muchos números musicales más.

Con el objetivo de que la ciudadanía moreliana disfrute con alegría y emoción esta fecha tan importante para nuestro municipio, el programa musical incluye a Los Freddys, La Dinastía de Tuzantla, Sonora Luz de Luna, Jorge Luis Solís y Claudio Alcaraz y su banda.

Todos y todas están invitados a la gran fiesta moreliana gratuita que comenzará a partir de las 4:00 de la tarde del 29 de septiembre en el escenario, con gran capacidad de luces y sonido, que se ubicará sobre la avenida Madero a un costado de la Catedral.

De esta manera, el gobierno de Alfonso Martínez refrenda su invitación para que la ciudadanía disfrute de este evento especialmente preparado en el marco del Mes Patrio para conmemorar al héroe de la Patria que dio nombre a nuestra ciudad.