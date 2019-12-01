Presenta diputado Antonio Mendoza, iniciativa para generar mayor orden y claridad en el funcionamiento de las corporaciones de seguridad

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Con el propósito de darle mayor orden y claridad en el funcionamiento de las corporaciones de seguridad, ante prácticas que han generado confusión y desconfianza en las y los michoacanos, el diputado Antonio Mendoza Torres, presentó una iniciativa para reformar el artículo 117 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.

Esta iniciativa busca establecer controles claros que eviten simulaciones y garanticen un uso correcto de los símbolos del Estado. Además establece lineamientos precisos sobre colores, insignias, uniformes y elementos visuales, con el objetivo de homologar la imagen institucional, fortalecer la transparencia y sancionar el uso indebido de bienes públicos.

“La seguridad pública es una de las funciones más sensibles y prioritarias del Estado y un derecho fundamental del pueblo de Michoacán. Su fortalecimiento requiere no solo capacidad operativa, sino también la confianza y legitimidad ciudadana, indispensables para que las instituciones de seguridad actúen con eficacia, disciplina y transparencia”, aseguró el legislador local.

De la misma forma, se propone diferenciar claramente los vehículos operativos de aquellos destinados a funciones administrativas, asegurando un uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, el legislador destacó que esta reforma representa un paso firme hacia una seguridad pública ordenada, cercana y confiable, donde cada uniforme y cada vehículo estén verdaderamente al servicio del pueblo, con lo que se refrenda el compromiso de la actual Legislatura de avanzar con austeridad, legalidad y rendición de cuentas.