Presenta diputada Tere Herrera primer informe legislativo

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025.- “Con resultados damos esperanza de que todo mejorará, de que existen quienes sí queremos y estamos haciendo las cosas bien y que trabajamos por mejorar la calidad de vida de las familias”, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional en Michoacán, durante la presentación de su Primer Informe Legislativo.

Tere Herrera detalló las acciones impulsadas en el Congreso de Michoacán y de manera directa en Hidalgo, durante este primer año, donde escuchar y atender a la gente fue prioridad.

“Al centro de mi gestión estuvieron tres temas como ejes fundamentales: la defensa de la vida, la familia y la salud, los cuales, además de que forman parte de mi convicción personal, como madre, como médico y panista, los retomé de los recorridos, que realizaba por las calles y comunidades de este distrito, en donde ustedes me lo hicieron saber, al decirme: “de favor, no permita que pase el aborto y luche por la vida de las personas (porque eso son), no nacidas”.

Destacó que entre sus trabajos más importantes se encuentra la Ley de la Familia, el apoyo económico mensual para mujeres embarazadas, la garantía de vacunación universal para niñas, niños y adolescentes, la instalación del Punto Naranja en el Congreso del Estado para proteger a las mujeres, así como su incansable lucha por el derecho a la salud de quienes padecen enfermedades renales.

“Más de 5 mil familias en nuestro Estado, principalmente en nuestra región oriente, actualmente están siendo afectadas, por tener un paciente, bajo tratamiento de diálisis y hemodiálisis. En consecuencia, propuse que se generen esquemas de detección temprana de la diabetes e hipertensión, las cuales son principales causas de la insuficiencia renal. Además, de garantizar acceso cercano a su lugar de origen para tratamiento oportuno”.

Durante su intervención, Jeovana Alcántar Baca, presidenta municipal de Hidalgo, aseveró que el trabajo en equipo realizado con la diputada, aportó a ofrecer más resultados en beneficio de las familias hidalguenses.

“Reconozco en Tere lo que hace y lleva a cabo de manera conjunta, para lograr resultados en beneficio de quienes han confiado en nosotros. Eres una gestora incansable, que vemos tocando puertas de diferentes secretarías, es algo de reconocerse y valorarse”.

Asimismo, Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del PAN en Michoacán, aseveró que el trabajo realizado por la legisladora es muestra de que los funcionarios de Acción Nacional saben servir con humanismo y cercanía a la población.

“Tere es una mujer preocupada por el bien común, por apoyar a la gente. Te felicito por el trabajo que has hecho en materia de familia, en materia de salud. Éste primer informe es muestra de que cumples cuentas y trabajas siempre por el bienestar de la gente de todo el estado”.

A nombre de las familias hidalguenses, la ciudadana María de la Luz Pérez agradeció el apoyo y la vocación de servicio de la diputada Tere Herrera al destacar su cercanía y compromiso con la gente.

Finalmente, la legisladora hizo entrega de manera física de su Primer Informe Legislativo al presidente estatal Carlos Quintana, a la alcaldesa Jeovana Alcántar y a la ciudadana María de la Luz Pérez, como un símbolo de su compromiso con todas y todos los michoacanos.

Con la presentación de este Primer Informe Legislativo, la diputada Tere Herrera reiteró su convicción de trabajar por representar la voz de la gente en el congreso, en la defensa de la vida, la familia, los derechos y la salud de las y los michoacanos.