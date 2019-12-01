Presenta Braulio Guerra primer informe al frente del Poder Judicial de Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El presidente del Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Mario Guerra Urbiola presentó ante los diputados de la LXI Legislatura su primer informe de actividades, en Sesión Solemne en la sede del Poder Legislativo, afirmó que 200 años del primer pacto constitucional mexicano es la guía jurídica de la entidad.

“La justicia es hoy uno de nuestros grandes patrimonios, pero sin duda tiene retos, desafíos, áreas de oportunidad; hace 200 años nació nuestra Constitución, el Poder Judicial conmemoró, no solamente el 12 de agosto como la creación de instrumento fundamental y particular jurídico de nuestro estado, el 12 de agosto nació Querétaro, se creó Querétaro, se integró a la federación, se unió como parte del pacto federal después de la Constitución de 1824, 200 años de existencia constitucional de nuestro estado son los que nos guían”.

Destacó avances de modernización, cercanía y eficiencia; principalmente en materia de tecnología donde han destinado más de 60 millones de pesos a salas de oralidad, ciberseguridad, soluciones de inteligencia artificial y digitalización.

Puntualizó que desde el 1 de octubre del 2024 a la fecha, se han visitado los 80 juzgados existente en la entidad, generando más de 180 acciones en mejoras y atención directa a necesidades de juezas, jueces y personal del Poder Judicial, además de más de 35 mil atención a la ciudadanía que ha sido canalizada y orientada entidad temas de justicia.

“Nos podemos sentir orgullosos del Poder Judicial que tenemos, pero el propósito fundamental, sin duda, siempre en todo momento y en este contexto, es que en Querétaro y nosotros como queretanos y queretanas se imparta la mejor justicia de México; ese es nuestro propósito y cualquier acción, incluso que cualquier reforma, avanzamos hacia una justicia cercana, incluyente, humana y con perspectiva social”, dijo.

Recordó que se han formado 73 convenios de colaboración con instancias gubernamentales, universidades, y organizaciones sociales, de igual manera, destacó que por séptimo año, la entidad mantiene el primer lugar en justicia penal de acusado con México Evalúa, por el modelo COSMOS.

De igual manera, se presentó un decálogo de lineamientos ante la reforma judicial al Congreso local, reafirmando la convicción de que la mejor justicia de México se imparte en Querétaro.

Para finalizar, Braulio Guerra exaltó la instalación de la Comisión Honorífica del Bicentenario de la Justicia 1826–2026, conmemoración que preservará la tradición judicial con visión de futuro.