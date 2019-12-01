Presenta Bedolla a industriales del país beneficios del Polo Bienestar Parque Bajío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 16:08:47

Atotonilco, Jalisco, a 14 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó a integrantes de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), beneficios y ventajas competitivas para la inversión en el Polo de Desarrollo para el Bienestar Parque Bajío.

En reunión del Consejo Directivo de la Concamin, el mandatario estatal compartió el interés de que se establezcan y crezcan en Michoacán, actividades económicas de empresas e industriales nacionales que forman parte de esta confederación tan importante para el desarrollo productivo del país.

Destacó que el nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar Parque Bajío, recientemente declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Plan México, se encuentra en Zinapécuaro con una ubicación estratégica para inversión y generación de empleos en Michoacán.

Refirió que este espacio cuenta con una extensión de 346 hectáreas y conectividad con la autopista Guadalajara-Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Morelia y la red ferroviaria que comunica al puerto de Lázaro Cárdenas.

Agregó que tiene capacidad para servicios de energía eléctrica, agua, gas natural, por lo que sería un integrador del corredor intermodal Lázaro Cárdenas-Centro-Bajío.

Ramírez Bedolla habló de las fortalezas con que cuenta Michoacán, como ser el estado número uno del país en materia de agroexportación; contar con el puerto de Lázaro Cárdenas, el de mayor crecimiento de toda la red portuaria de México, con una capacidad de carga superior a los 33 millones de toneladas al año.

Por su parte, el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón Barragán, agradeció la invitación del gobernador para extender las actividades económicas de los industriales en Michoacán y coincidió en la importancia de generar condiciones para el desarrollo del país.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernandez, así como integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC).