Preparan acciones para desfogar presas en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 15 de agosto de 2025.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que preparan acciones preventivas y operativas en coordinación con Protección Civil del estado para el desfogue controlado de las presas de San Ildefonso, Huapango y Constitución de 1917, en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan.

“Llevamos a cabo una reunión virtual en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales del municipio de Tequisquiapan y de San Juan del Río para coordinar estas acciones preventivas y operativas relacionadas con el desahogo, sobre todo de las presas de San Idelfonso, Huapango y Cuenca Media, también eh en esta reunión el director estatal de Protección Civil Javier Amaya, durante esta sesión estuvieron presentes también representantes de la Comisión de Agua del Estado de México, de los municipios, en esta reunión se revisaron y se intercambió información respecto a los niveles actuales del almacenamiento de las presas, los pronósticos de lluvia que se tienen en ciudad en Estado de México y que van a repercutir en su momento o podrían repercutir acá en Querétaro”, dijo.

Recordó que la temporada de lluvias sigue vigente, por lo que incluso las precipitaciones que se registren en el vecino Estado de México podrían afectar comunidades y municipios queretanos.

“Tuvimos esta reunión en relación a que seguimos en la temporada de lluvias esta es una temporada que está vigente y parte de la plática que tuvimos también con este el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, pues estábamos con la inquietud porque esta coordinación no existía, tengo que reconocer que también él estaba inquieto el presidente, buscamos al representante de Conagua aquí en Querétaro; hicimos este enlace para generar una relación de coordinación y de cooperación”, finalizó.