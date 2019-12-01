Preparado el PAN Querétaro para postular a una mujer a la gubernatura 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 07:26:43

Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre 2025.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García reconoció que están preparados para postular a una candidata a la gubernatura, para el proceso electoral del 2027, ya que se cuenta con los perfiles necesarios y capaces para cumplir con la titularidad del Poder Ejecutivo.

Explicó que en Acción Nacional se garantizará que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a candidaturas y cargos de elección popular.

“Quiero que esta dirigencia que me toca encabezar deje un legado, y ese legado es precisamente que las mujeres del PAN y las ciudadanas que comulguen con nuestros principios, y que quieran ser postuladas a un cargo de elección popular, ocupen de primera mano las candidaturas; Querétaro está preparado para ser gobernado por una mujer, y el PAN estará preparado para eventualmente llevar una candidata mujer al gobierno del estado de Querétaro”, dijo.

Puntualizó que el PAN ha sido históricamente un partido abierto a la participación ciudadana, sin que la militancia sea un requisito excluyente para acceder a una postulación.

Enfatizó que entre las mujeres con las que sostuvo reunión durante esta semana se encontraban tanto militantes como ciudadanas sin afiliación, lo que refleja la vocación incluyente del partido.

“El gobernador Mauricio Kuri es un ejemplo de que no es necesario estar afiliado para ser postulado; me parece que esa discusión ya está rebasada, el PAN históricamente ha promovido las candidaturas ciudadanas”.

Mencionó que para el siguiente proceso electoral, el partido deberá de aprovechar nuevos perfiles como el de Francisco Domínguez Castro, hijo del exgobernador Pancho Domínguez.

Cabe mencionar que será el Consejo Estatal del PAN, que se renovará el próximo domingo, el que definirá la ruta hacia el proceso electoral de 2027, pero insistió en que el objetivo principal será fortalecer el liderazgo femenino dentro y fuera del partido.

Fotografía de Gustavo Trejo