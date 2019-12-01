Preocupa a la IP violencia en el Congreso de Querétaro

Querétaro, Quéretaro, a 2 de octubre de 2025.- Luego de los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre durante la sesión de pleno donde se realizaría la votación para cambiar la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, la cual terminó en conato de bronca, por lo que se decidió terminó la sesión, la cual se reanudará de manera oficial el 14 de octubre, estas acciones causaron preocupación ante cámaras de comercio.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo aseveró que estas acciones no corresponden a los encargados del Poder Legislativo.

“Estas acciones, puedo decir hasta infantiles o fuera de lugar, que llegan a tener los diputados al hacer una sesión nocturna y obviamente estableciendo propiamente la Mesa Directiva como tal del Congreso, se me hace una faramalla legislativa”, dijo.

Precisó que los legisladores queretanos, deben elevar su nivel político y debatir los hechos, iniciativas, propuestas, sin necesidad de llegar a actos violentos, ya que eso, únicamente genera incertidumbre.

“Exhorto a los legisladores a que realmente se sienten a dialogar, a generar consensos, acuerdos políticos en beneficio de nuestro estado”.

Por su parte, el presidente interino de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Jourdán Loya Poletti reclamó a los diputados locales, ya que esta no es la política que buscan los queretanos, mucho menos que provenga de los titulares del Poder Legislativo.

“Lamentable la situación que se está viviendo en el Poder Legislativo de nuestro estado, pues creo que no es la política que queremos ningún ciudadano, (…), no asistiremos a ningún evento hasta que haya una propuesta formal y que se respete por todos los legisladores, y hasta ese momento, apoyaremos en trabajo en conjunto con el poder legislativo del estado”.