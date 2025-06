PRD Michoacán minimiza acusaciones de violencia política de género contra la diputada Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 16 de junio del 2025.- Integrantes del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, minimizaron las denuncias realizadas por la diputada Brissa Arroyo quien dijo sufrir violencia de género en el Sol Azteca, al respecto Verónica García, secretaria del PRD justificó que no dio nombres de los presuntos responsables.

"No hay ninguna accion en específico que diga que se le esta violentando, no se señala tiempo, modo o lugar de alguna acción en específico y nosotros somos de una acción recién nombrada y ella viene de una dirección de partido", comentó la ex diputada local quien dijo lamentar que esas declaraciones se hagan en los medios de comunicación y no en el Comité donde dijo existe apertura.

Verónica García, apuntó que hoy se sostendrá una reunión del Comité Estatal donde se abordará el caso de la diputada Brissa, indicó que en su caso no ha tenido contacto con ella debido a que le pareció ambiguas los dichos de Brissa.

Con la ausencia de Octavio Ocampo en la rueda de prensa semanal del PRD, la secretaria aprovechó para comentar que al momento no cuentan con ningún documento donde la diputada local renuncie a la bancada del Sol Azteca.

Por su parte, Martha Alejandra Velázquez, secretaria de la Mujer del Comité del PRD, dijo que no tienen ningúna denuncia de la diputada local y si fuera el caso.