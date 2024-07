Positivo los foros sobre reforma al Poder Judicial: Mariela Ponce  

Querétaro, Querétaro 3 de julio 2024.- Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia consideró positivo que el Congreso de la Unión lleve a cabo parlamentos abiertos para la discusión de la reforma al Poder Judicial, consideró que con este ejercicio se escuche a todas las voces involucradas en esta cuestión.

“Vamos a ver cómo queda finalmente la iniciativa de reforma o cómo se dictamina en el Congreso de la Unión, está en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces creo que estos foros que organizó el Congreso de la Unión son muy positivos y ojalá se recojan todas las opiniones para que se nutra una reforma que venga a beneficiar a la ciudadanía”.

Insistió que no sería positivo que se designarán vía voto popular a los jueces, ministros y magistrados; ya que esto no le da la certeza a las partes a acceder a una justicia verdadera considera que es una fracción que debe de discutirse a fondo.

A inicios del mes de julio se llevará a cabo en el Teatro de la República un foro organizado por la senadora electa Beatriz Robles de Morena, mencionó Ponce Villa que esté no es oficial de los que agendó el Congreso de la Unión por lo cual no recibió alguna invitación.

Mencionó que estarán pendientes del desarrollo de estos foros, ya que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero una que mejore a los Tribunales locales, cómo también a los federales y no se les quiten herramientas para una mejor impartición de justicia.