Por tormenta “Raymond”, Conagua mantiene monitoreo en 7 municipios michoacanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:00:43

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Ante la tormenta tropical “Raymond”, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán mantiene monitoreo constante de ríos en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán, así lo informó el titular de la institución en la entidad, Roberto Arias Reyes.

Detalló que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades correspondientes.

Recomendó a la población evitar cruzar cuerpos de agua, ríos o transitar por zonas boscosas, por el riesgo que esto puede implicar.

Arias Reyes manifestó que existe plena coordinación con las autoridades municipales y el Gobierno estatal, a fin de mantener acciones oportunas en caso de ser necesario.