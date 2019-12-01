Por tormenta “Raymond”, Conagua mantiene monitoreo en 7 municipios michoacanos

Por tormenta “Raymond”, Conagua mantiene monitoreo en 7 municipios michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:00:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Ante la tormenta tropical “Raymond”, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán mantiene monitoreo constante de ríos en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán, así lo informó el titular de la institución en la entidad, Roberto Arias Reyes. 

Detalló que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades correspondientes. 

Recomendó a la población evitar cruzar cuerpos de agua, ríos o transitar por zonas boscosas, por el riesgo que esto puede implicar. 

Arias Reyes manifestó que existe plena coordinación con las autoridades municipales y el Gobierno estatal, a fin de mantener acciones oportunas en caso de ser necesario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo
Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Más información de la categoria
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán
Vive la Semana de Noche de Muertos en Michoacán; estas son las actividades del 24 de octubre al 2 de noviembre
Comentarios