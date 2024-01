Por temas de inseguridad Movimiento Ciudadano sin candidatos en 5 distritos locales de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de enero del 2024.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, reconoció que por temas de inseguridad se han bajado aspirantes a puestos de elección que abanderaría MC.

Señaló que en los cinco distritos donde no tuvieron registros de pre candidato por el mismo tema, son Coalcomán Tarimbaro, Jiquilpan , Zacapu y Maravatío.

"Diversas en algunos casos fue el tema de inseguridad donde ya había acercamiento y al final no hubo las condiciones que yo sepa amenazas directas de no te inscribas no, pero misma coyuntura de la región dificulta estar recorriendo el distrito y decían no hay condiciones para poder recorrer y no le entró", comentó en rueda de prensa el representante estatal de MC.

En cuanto a precandidatos a ediles, comentó que se cuenta con 80 registros procedentes de 72 municipios; Carreño Sosa indicó que de la misma manera les han expresado complicaciones para en su momento de realizar campañas, ya que existen localidades donde el tema de seguridad es difícil.

"La parte de Tierra Caliente hacia Lerma, Huacana, Nuevo Urecho, Churumuco, un tema complicado dónde los comités municipales no ven condiciones de temas públicos", agregó que por lo menos en 106 municipios planean contar con candidatos a alcaldes.

Añadió que a mediados de marzo contarán con el listado final de los abanderados de Movimiento Ciudadano a los puestos de elección.