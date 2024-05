Por inseguridad PRI no descarta impugnar proceso electoral en Turicato

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo del 2024.-Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, informó que debido a la situación de inseguridad que prevalecen en municipios como Turicato preparan una ruta jurídica para impugnar y anular el proceso electoral en dicho municipio.

Detalló que los candidatos abanderados del PRI como el caso de Yesenia Vázquez, aspirante a edil no han podido realizar sus actividades proselitistas.

El ex edil de Tepalcatepec agregó que la inseguridad también afecta en el tema de representantes de casillas del tricolor y que nadie quiere efectuar esta función.

"Turicato no hay condiciones de seguridad para que se lleven a cabo de manera libre y transparente las elecciones no pudimos tener nosotros representantes generales, ni representantes de casillas nuestra candidata no ha podido hacer campaña allá y entiendo que la candidata a la diputación local porque me lo comentó hace unos días no ha podido tampoco hacer campaña", indicó en rueda de prensa el priísta.

No descartó que la ruta jurídica de impugnación se aplique en al.menos 3 demarcaciones más por las mismas razones de inseguridad.