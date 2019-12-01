Por cita, entrega de tarjetas a Mujeres Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán, 8 de octubre del 2025.- El Gobierno de México, a través de la Delegación de Bienestar en Michoacán, iniciará la entrega de más de 71 mil tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las personas registradas en agosto pasado. Este año dicho programa creado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerrará con una cifra superior a las 119 mil derechohabientes en el estado.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, informó que la entrega durará más de un mes y se realizará por bloques, debido a la cantidad de mujeres que hicieron la solicitud, por lo que pidió a las nuevas derechohabientes a esperar la confirmación de su cita para la recolección de su tarjeta.

“La sugerencia es esperar la confirmación de su cita que se hará mediante un mensaje de texto a los teléfonos que dejaron registrados en su solicitud. Si alguna persona ya no cuenta con el mismo número telefónico, es recomendable que espere a fin de mes para acercarse a la oficina de Bienestar”, expresó.

Aclaró que el primer depósito llegará en el mismo periodo, sin importar el día que recojan su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado únicamente a la persona registrada en el programa. Para recibirla es necesario que la derechohabiente asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial (original y copia), entregue el talón morado del registro de solicitud.

Cabe agregar que mujeres y hombres de 65 años en adelante que hicieron solicitud a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores también en el mes de agosto, todavía no serán convocados para la entrega de su tarjeta. En cuanto lleguen a territorio michoacano, serán notificados, de igual manera, mediante mensaje de texto en los teléfonos registrados.