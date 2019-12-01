Ponen en marcha nueva ruta C74, en Huimilpan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:41:40

Huimilpan, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, encabezó el arranque oficial de la nueva ruta C74 del sistema de transporte Qrobús en la comunidad de Lagunillas, acompañado por el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Este avance es resultado de una gestión cercana, del trabajo constante y del compromiso de escuchar a las y los ciudadanos. La nueva ruta responde directamente a las necesidades de movilidad de la población, y busca mejorar su calidad de vida mediante un transporte público moderno, seguro y accesible.

Durante el evento, Morales Martínez agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y de la AMEQ, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en conjunto para generar beneficios reales para las familias huimilpenses.

“Esto le va a cambiar la vida a quienes van a estudiar, a trabajar, a hacer sus trámites, sus compras. No solo beneficia a la cabecera municipal, también a comunidades cercanas, y en gran medida, a Lagunillas”, expresó el alcalde.

Por su parte, el director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, destacó que la nueva ruta C74 representa el inicio de una segunda etapa del sistema Qrobús en Huimilpan, impulsando una mayor conectividad con la cabecera municipal y la Zona Metropolitana de Querétaro.

“Hoy estamos dando muestra de que seguimos avanzando, gracias a la coordinación entre el gobernador Mauricio Kuri, el presidente municipal Jairo Morales y la AMEQ”, señaló.

El recorrido se realizará sobre la carretera estatal 400, pasando por La Ceja hasta llegar a la cabecera municipal. Además, la nueva ruta conectará con el troncal T16, lo que permitirá a las personas llegar de forma más eficiente a la Zona Metropolitana de Querétaro.

El servicio será gratuito durante los primeros tres días y, posteriormente, funcionará exclusivamente con tarjeta de prepago del sistema Qrobús.

Finalmente, las autoridades invitaron a la población a descargar la app Qrobús, con la cual podrán acceder a herramientas como la gestión de saldo, monitoreo de unidades en tiempo real y la Tarifa Unidos, que ofrece viajes a solo $2 pesos, con transbordos gratuitos, siendo la tarifa preferente más baja del país.