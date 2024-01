Poder Judicial han aplicado sanciones administrativas a actuarios y secretarios

Morelia, Mich., a 16 de enero del 2024.- Jorge Reséndiz García, presidente del Poder Judicial de Michoacán, señaló que durante su gestión no se han presentado casos de corrupción, pero reconoció que sí se ha aplicado sanciones administrativas a personal de distintos puestos, como actuarios y secretarios de distritos judiciales; a los jueces no.

Detalló que las sanciones administrativas fueron por irregularidades en las actividades "derivan por retrasos en el caso de las notificaciones, errores en cuanto a la función que están desempeñando y se han impuesto sanciones que van desde una administración privada hasta incluso la suspensión temporal de su ejercicio", apuntó Reséndiz García.

Al momento son 7 los servidores públicos sancionados, ubicados en distritos como Zamora, Morelia y Apatzingán. Para el caso de las acusaciones de corrupción, mencionó que sólo le llegan como rumor, pero nunca les han presentado pruebas concretas y, de existir alguna, actuarían en lo inmediato.

"Estamos atentos para solucionarlas, pero sucede algo muy curioso, hablan de corrupción, pero no destacamos el dato específico del cual se pudiera desprender y ante esa circunstancia podrán entender que nosotros no podemos atacar un problema del cual no tenemos conocimiento", comentó en rueda de prensa el magistrado presidente.