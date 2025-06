Plantea Reyes Galindo reducir edad para ocupar el cargo de director general del Instituto de la Juventud en Michoacán

Morelia, Mich., 17 de junio de 2025.-El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, propuso al pleno del Congreso de Michoacán, una iniciativa para armonizar el contenido de la Ley de los Jóvenes en el Estado en la que se se estipula que la edad para ocupar el cargo de director general del Instituto de la Juventud en la entidad pueda reducirse.

Dicha iniciativa, contempla una reforma al artículo 10 de la Ley de los Jóvenes de Michoacán, en donde se prevé la eliminación al límite inferior de 25 años sustituyéndolo por un criterio más justo y coherente: “ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y no mayor a los treinta años a la fecha de su designación”.

Con ello, Reyes Galindo señaló que se amplía el espectro de participación sin afectar la naturaleza del Instituto como organismo orientado a las juventudes; en donde además se respetan los tratados internacionales de derechos humanos, y la visión progresista y transformadora que ha sostenido el Partido del Trabajo (PT) en su compromiso histórico con las juventudes mexicanas.

“El texto vigente del artículo 10 establece como requisito para ocupar la Dirección General del Instituto de la Juventud tener veinticinco años cumplidos y no más de treinta, lo cual —aunque orientado a garantizar la representación juvenil— termina por constituirse en una barrera de entrada injustificada para personas jóvenes mayores de edad, que ya se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos y que además, podrían contar con la preparación, experiencia, vocación y compromiso social necesarios para desempeñar dicho encargo”, precisó el legislador.

“Desde el Partido del Trabajo, afirmamos que las juventudes no deben ser excluidas del derecho de participación política y administrativa en ninguna de sus formas. Consideramos que el acceso a los espacios de decisión pública debe estar guiado por principios de inclusión, capacidad y ejercicio pleno de derechos, no por restricciones etarias que carecen de justificación racional o democrática”, agregó Reyes Galindo.

Asimismo, señaló que el PT reconoce que la juventud no es una etapa homogénea, ni un estereotipo, sino un sector diverso, capaz, crítico y transformador, que históricamente ha sido motor de cambio en las luchas sociales, los movimientos democráticos y la defensa de los derechos fundamentales.

“La reforma que hoy proponemos, no es sólo una cuestión administrativa ni meramente técnica; representa un paso necesario hacia la consolidación de un modelo de Estado más incluyente, más justo y más democrático. Se trata de reconocer que la juventud es presente y no sólo futuro, y que su inclusión efectiva en los procesos institucionales de toma de decisiones no puede seguir postergándose”, indicó.

Por último, dijo que con esta propuesta el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrenda su firme convicción de que la juventud debe ser protagonista en la transformación de Michoacán y del país, no sólo en los discursos, sino en la realidad tangible de nuestras leyes, nuestros gobiernos y nuestras políticas públicas.