Planetario de Morelia tendrá museo interactivo: Gladyz Butanda

Planetario de Morelia tendrá museo interactivo: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 08:43:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- Uno de los importantes atractivos que tendrá el Planetario de Morelia "Lic. Felipe Rivera" es el museo interactivo que se acondicionará en su interior, diseñado para explicar de manera clara, atractiva y participativa el origen del universo y los principales fenómenos astronómicos que lo conforman.

Así lo dio a conocer la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien detalló que, a través de una narrativa museográfica integrada por recursos tecnológicos, experiencias inmersivas y módulos educativos, el museo estará conformado por siete salas temáticas y un túnel, que conectan el conocimiento científico con la experiencia sensorial y lúdica, despertando la curiosidad del público de todas las edades. 

“Cada sala está orientada a facilitar la comprensión del universo, desde su origen hasta la participación humana en su exploración”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La primera sala abordará el origen del universo, mediante una explicación inmersiva y sensorial sobre su formación; la segunda sala se enfocará en la astronomía, con una introducción científica a la observación y estudio del universo; la tercera se dedicará a Chicxulun, mediante una recreación del impacto del meteorito que cambió la historia del planeta.

La humanidad en contacto con el universo será la temática de la quinta de las salas; mientras que la sexta se dedicará a estimular el aprendizaje y la curiosidad sobre el universo a través de juegos interactivos, y finalmente la séptima sala será un espacio de homenaje lúdico e interactivo al astronauta de origen michoacano, José Hernández. 

Gladyz Butanda subrayó que la modernización del Planetario de Morelia se pensó con el objetivo de modernizar sus instalaciones, diversificar su oferta educativa y recreativa, y consolidarlo como un espacio de referencia para la divulgación científica y cultura en beneficio de las familias michoacanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Hallan cadáver en La Piedad, Michoacán 
Aprehenden en el estado de Jalisco a presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Cae en Guatemala “El Peque”, presunto cabecilla de Jalisco que operaba en la frontera sur
FGE Michoacán apela liberación de presunto homicida de Armando Linares y denuncia a juez por actuar de forma irregular
Alcaldesa de Queréndaro continúa a distancia con sus labores al frente del ayuntamiento: Segob
Comentarios