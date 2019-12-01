Plan de Justicia al Pueblo Purépecha, en etapa diagnóstica: Humberto Urquiza

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre del 2025.- El subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Regístrales, Humberto Urquiza Martínez, informó que actualmente el Plan de Justicia al Pueblo Purépecha se encuentra en etapa diagnóstica, por lo que consideró, el próximo año comenzarían los trabajos más significativos y la inyección de presupuesto.

En entrevista, el subsecretario señaló que hasta la semana anterior se habían tenido cuatro asambleas para el diagnóstico participativo, proceso que se realiza durante el primer año de trabajo. Posteriormente, a partir de las necesidades expresadas en la etapa diagnóstica, la federación invertirá recursos en el trabajo territorial.

Asimismo, aseguró que la federación ha sido muy sensible respecto a este plan de justicia implementado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues no solamente se han realizado las asambleas diagnósticas, sino también Ferias de la Paz, con las que se acerca a las comunidades los servicios estatales y federales para que puedan contar con los servicios que ofrecen ambos poderes.

Humberto Urquiza consideró que es innegable que los gobiernos federal y estatal continúan en la tendencia de visibilizar y atender las necesidades de las comunidades originarias. Por ello continúan las mesas de trabajo con los diversos movimientos de autonomía y comunidades autónomas.

Reconoció que como parte de la dinámica de diálogo se dan momentos de rechazo hacia decisiones del estado pero también coincidencias en las consideraciones de las comunidades, por lo que seguirá la coordinación con el denominado cuarto poder de gobierno.