Plan C requerirá más reformas constitucionales, asegura Bedolla

Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre del 2024.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el denominado Plan C o el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo requerirá de un siguiente paquete de reformas constitucionales al propuesto el pasado mes de febrero por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que este mes de septiembre comienza la primera etapa del Plan C con la aprobación de la reforma judicial en el plano federal.

"Estoy seguro que luego vendrá la otra parte del Plan C, el segundo piso de la Cuarta Transformación con otras reformas constitucionales que plantearán, impulsarán, no me quiero adelantar pero estoy seguro lo hara la doctora, Claudia Sheinbaum, con otra batería de reformas constitucionales".

Ramírez Bedolla consideró que en el plano de la seguridad pública es necesario continuar con una serie de reformas constitucionales, en el terreno de la persecución del delito y que los delincuentes lleguen a la cárcel.

"No basta con la reforma al Poder Judicial que es muy buena, es emblemática, muy significativa, pero vendrán más".

Agregó que Claudia Sheinbaum planteó también una reforma electoral en la que se plantea eliminar la reelección en cualquier cargo de elección popular; apuntó que la mandataria electa va con la fuerza que le dió el 60 por ciento del electorado de la pasada jornada democrática del 02 de junio.