Piden que ciudadanía ayude a conservar bosques y evitar incendios, en Quiroga, Michoacán

Quiroga, Michoacán, a 10 de abril de 2024.- El ayuntamiento de Quiroga controla las alertas de incendio forestal, para dar resultados a Protección Civil (PC).

El ayuntamiento recuerda que otras recomendaciones de PC son no realizar quemas agrícolas sin control, no tirar botellas de plástico o vidrio en zonas arboladas, no tirar cerillos ni cigarros encendidos en lugares con maleza seca.

La instrucción de la presidencia municipal es que PC monitoreé cualquier fumarola y coordinarse con la Brigada contra Incendios Forestales a fin de proteger el bosque.

En este estiaje se han registrado 3 incendios forestales, que fueron apagados, además de 15 incendios de pastizales que no se salieron de control.

El Ayuntamiento de Quiroga hace un atento llamado a la población a seguir protegiendo nuestros recursos naturales no ocasionando incendios forestales.