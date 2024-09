Pide Segob a alcaldes que interpongan denuncia si hay amenazas en su contra

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2024.- Luego de que el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, denunció públicamente amenazas en contra de algunos de sus alcaldes por el crimen organizado, Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno en Michoacán, pidió que se interpongan las denuncias correspondientes.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna de la entidad declaró que de parte de los alcaldes no se ha manifestado directamente a la Segob alguna problemática de inseguridad en contra de su persona, aparte de dos alcaldes que le han manifestado comentarios en específico al respecto.

"No hemos tenido alguna comunicación en particular de ellos, nosotros lo que hemos insistido es que puedan generar las denuncias respectivas ante una situación o circunstancia que se tiene, de manera particular he recibido yo un par de alcaldes con comentarios muy en específico".

Torres Piña comentó que ha sostenido reunioned regionales por diferentes puntos de la entidad, con presencia de prácticamente todos los alcaldes citados hasta ahora, faltan aún las reuniones con la región Bajío y Cuitzeo, en las cuales se ha detallado sobre el convenio de seguridad entre municipios y estado.

Agregó que se dará seguimiento a los comentarios por cualquier inquietud en escenarios propensos que puedan darse en alguna demarcación, así como las dificultades que prevalecen en el ambito municipal.