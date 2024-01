Pide PRI Michoacán a las autoridades combatir a la delincuencia en la entidad

Morelia, Mich., a 16 de enero de 2024. La inseguridad que genera la delincuencia organizada en Michoacán, es un flagelo que lastima y debe ser erradicado con acciones contundentes, aseguró Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, luego de lamentar el ataque que padeció a manos de criminales, el diputado federal, Enrique Godínez Del Río, al ser despojado de su camioneta junto a su equipo de trabajo.

Insistió en que, “esto no puede seguir”, por que hizo un llamado respetuoso a las autoridades de Seguridad Pública para que prevengan y a la Fiscalía General de Michoacán para que investigue, no sólo este delito, sino también los que ocurren a diario y no llegan a los medios de comunicación.

“Todos los días en esa misma zona son víctimas varias personas, de robo, con un modus operandi ni siquiera similar, igual, ya se sabe dónde roban, ya se sabe dónde se esconden, obviamente se aprovechan de la protección que les da meterse o esconderse en algunas zonas serranas por ahí y que en las comunidades indígenas hay una baja presencia de las autoridades estatales y federales”, insistió.

Tras enviar la solidaridad de los priistas a los integrantes de Acción Nacional, Memo Valencia afirmó que “todo lo que afecte a la vida política de los que hacen política, obviamente nos afecta a todos”.

Recordó que no solo el legislador federal ha sido víctima de la delincuencia en la misma zona y de la misma forma. Existen por lo menos dos casos más de políticos michoacanos, como el de la actual diputada federal priista, Adriana Campos Huirache, quien fue despojada de su camioneta en el pasado proceso electoral.