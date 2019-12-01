-->

Pide Maurici Kuri a jóvenes sanjuanenses a sumarse a la tarifa “Uni-2”

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 19:11:27
San Juan del Río, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- Durante una gira de trabajo en el municipio de San Juan del Río, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González reconoció la importancia de darle difusión y continuidad a programas sociales, como es el caso de la tarjeta “Uni-2” la cual, ayuda principalmente a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, ya que esta tarifa preferencial reduce el costo del transporte público del Sistema QroBús de 11 a 2 pesos.

Recalcó que es importante que los jóvenes se sumen a esta tarifa preferencial, por lo que los exhortó a inscribirse en este programa de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

“Es muy importante avisarle a los muchachos, por qué muchos todavía no saben que tiene esta posibilidad, que en cuento antes se inscriban para tener la tarjeta Uni-2 y en lugar de estar pagando 11 pesos van a pagar solo dos pesos”, dijo.

De igual manera, mencionó que el transporte público de QroBús en San Juan del Río, ya pude incluir a las mascotas de los usuarios, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos y el registro para sus mascotas, a las cuales también se les otorgará su tarjeta, para que viajen de forma gratuita

De igual manera, explicó que el programa que se anunció para el bacheo de vialidades de municipios metropolitanos podría llevarse a San Juan del Río, por lo que se trabaja en el proyecto para replicar este esquema antes de que concluya el mes de octubre.

