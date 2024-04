Pide Bedolla que no se politice el asesinato del alcalde de Churumuco

Morelia, Michoacán, a 1 de abril del 2024.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a no politizar el asesinato de Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, que murió el sábado mientras era trasladado a un hospital luego de haber sido atacado con arma de fuego en una taquería de Morelia.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano pidió no usar el tema con fines político electorales. "Es relevante el tema de no politizar, no usar la tragedia humana para hacer política, es muy bajo aprovechar electoralmente el tema", dijo.

El mandatario estatal especuló que el homicidio del alcalde ocurrió en Morelia, probablemente, debido que en Churumuco hay un intenso despliegue de seguridad por su cercanía con La Huacana, municipio en el cual recientemente se llevaron a cabo aseguramientos contra el crimen organizado en talleres de construcción de artefactos explosivos improvisados.

Ramírez Bedolla puntualizó que hay 80 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en el municipio, además de 20 elementos de la Guardia Civil, para dar seguridad al territorio.

Finalmente, señaló que al momento de ser elegido como alcalde, Torres Rojas militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque luego se cambió a Morena, pero debido a su origen político será el tricolor el responsable de presentar al Congreso del Estado una propuesta de sustituto de alcalde para Churumuco.