Petro denuncia que jóvenes mueren por misiles ordenados desde EE.UU.

Bogotá, Colombia, a 22 de septiembre del 2025. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionó este lunes la arremetida militar israelí contra la Franja de Gaza con los recientes ataques aéreos en el Caribe dispuestos por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y marcó esos hechos como la nueva "guerra" en el planeta.

"Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en toda África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie", recalcó durante un foro sobre financiación climática en Naciones Unidas.

Petro condenó los recientes ataques de Washington contra lanchas que presuntamente habrían salido de Venezuela y que, pese a la ausencia de evidencias, Trump asegura que iban hacia territorio estadounidense cargadas de drogas.

"Estamos siendo víctimas de eso, porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano… Están asesinando jóvenes con misiles, ordenado por un presidente que es el de los EE.UU.", deploró.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, lamentó que se persiga a los encargados de trasladar los estupefacientes, en vez de atacar los orígenes del problema, a los países ricos que las consumen. "Los misiles caen sobre la pobreza, no sobre donde está el lujo", comentó.

"Nunca fue una guerra contra los narcotraficantes, sino política dominante de poder mundial, del norte sobre el sur; solo sirvió para eso", continuó. "No podemos desencadenar los hechos, sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo y esa guerra en el mundo es de la codicia contra la vida", continuó.

En su discurso sostuvo que en EE.UU. y en algunos países de Europa occidental "creen hoy que hay una raza superior", por lo cual deportan de manera afrentosa a los inmigrantes.

"La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de migración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática", insistió.