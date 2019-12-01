Pescado blanco de Pátzcuaro será protegido con Indicación Geográfica: ICTI

Morelia, Michoacán, 18 de agosto de 2025.- Tras un trabajo coordinado entre diversas instituciones estatales, académicas y productivas, Michoacán avanza hacia la obtención de la Indicación Geográfica (IG) del pescado blanco de Pátzcuaro, una distinción que garantiza la autenticidad, calidad y origen de este emblemático producto michoacano.

Desde finales de 2022, se integró un comité interinstitucional formado por dependencias estatales y académicas para recopilar la información necesaria que sustenta la solicitud de la IG. En septiembre de 2023 se entregó el estudio técnico y reglas de uso, posteriormente se formalizó la creación de la Sociedad de Cooperativas de Pescadores, para garantizar la inclusión y participación de los pescadores locales que, históricamente, han mantenido viva la tradición del pescado blanco en la región.

En febrero de este año, personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) visitó la región Lacustre de Pátzcuaro para constatar el impacto económico y cultural del pescado blanco en la región. Durante su recorrido, se reunió con la comunidad académica que por más de tres décadas ha trabajado en el cultivo de la especie.

Finalmente, en abril se publicó en el Diario Oficial del IMPI la solicitud de Indicación Geográfica, lo que marcó el inicio de las revisiones finales del expediente. Estas han sido atendidas puntualmente y se prevé que la denominación oficial sea otorgada durante la Reunión Bienal del oriGIn 2025, que se realizará del 8 al 10 de octubre en Morelia, Michoacán.

El reconocimiento como IG protegerá su calidad, las técnicas de pesca tradicionales y garantizará beneficios económicos y culturales para la región. Esto representa no solo un logro legal, sino también un acto de justicia hacia las comunidades que han preservado esta tradición por generaciones.