PES no obligará a sus militantes michoacanos a votar por Claudia Sheinbaum: dirigente

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero del 2024.- Eder López García, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que no obligará a sus militantes a votar por Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PVEM y PT. Enfatizó que su prioridad es lo local y no lo federal.

Recordó que, a nivel nacional, el PES determinó ir con la abanderada a la silla presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pero en el caso de Michoacán los candidatos y afines al PES tienen plena libertad.

“Si algún militante dice, Eder no comparto la decisión del partido a nivel nacional y eso pone en riesgo mi proyecto local del PES, yo no voy a forzar, aquí hay libertad de definir lo que cada quien cree lo que corresponde”, indicó en rueda de prensa semanal el representante estatal del PES.

López García agregó que Morena sólo los invitó a participar en un evento con Claudia Sheinbaum durante su gira por dos municipios michoacanos, pero posteriormente ni siquiera se han comunicado con ellos, ni los han tomado en cuenta, situación que dijo no le molesta.

“Si deciden no invitarnos y no tomarnos en cuenta pues está bien, mi proyecto no es federal es en el estado, yo priorizo lo local”, expresó Eder López, para añadir que tras conocerse que apoyarían la candidatura a la alcaldía de Alfonso Martínez fue cuando ya no les hablaron para participar en eventos de la ex jefa de gobierno.