Personas privadas de la libertad en Querétaro reciben certificados educativos

Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, presidió la entrega de certificados de alfabetización que acredita la conclusión de estudios académicos en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato a 50 personas privadas de su libertad con problemas de adicción rehabilitados, beneficiarios de las actividades de reintegración social que se realizan al interior de los Centros de Rehabilitación del estado, lo que coloca a Querétaro como única entidad del país en implementar este tipo de estrategias.

“Y cuando tienes ese papelito que ustedes acaban de recibir ahorita, pasa algo bien bonito, es que se abren posibilidades. Ya es más fácil que consigan otro trabajo, ya viene el siguiente escalón, porque ya agarra cierto estilo y dices, pues si pude con la primaria, pues ahora tengo que poder con la secundaria, si pude con la secundaria, ahora puedo con la prepa, pude con la prepa, ahora voy con la carrera, pude con la carrera, ahora voy a ser el mejor en lo que estoy haciendo en la carrera. Y la verdad, después de lo que han pasado ustedes, después de haber pisado el infierno, ya todo lo que viene es bueno y ya pueden con todo lo que puedan venir, con lo que puedan pasar”, manifestó.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que este programa de atención a infractores con problemas de adicción, mediante el cual 28 adultos se graduaron de primaria, 21 de secundaria, y uno de bachillerato, de los que 12 son mujeres y 38 hombres, que 10 pertenecen al municipio de Corregidora y 40 a Querétaro, es derivado de la política pública del Sistema Estatal de Justicia Cívica, implementada por la presente administración estatal, con la solidaridad y voluntad política de los 18 ayuntamientos del estado.

Reconoció el esfuerzo y la voluntad de cada uno de las y los que participaron en esta estrategia para salir adelante, resultado del aprovechamiento, dijo de su estancia en un tratamiento de rehabilitación a fin de superarse, quienes ahora son un orgullo para sus familias y un ejemplo de valor y fortaleza para todos. En este tenor, los invitó a no buscar escusas, seguir en el camino y alcanzar el siguiente nivel académico de su preparación personal.

“Si seguimos en este camino que estoy seguro que lo van a seguir, porque ya se dieron cuenta de lo que son capaces y que tienen que seguir por más. Yo lo único que veo en su destino son cosas buenas (…) Ustedes son un ejemplo que se puede (…) Ya, por último, mi recomendación: la única forma del éxito que yo conozco a los 56 años es el agradecimiento, sean agradecidos con lo que tienen en este momento, con el papel, no se sientan más que nadie, ahora tienen ustedes la responsabilidad de ir con más, para decirles si se puede, vente, metete a estudiar, échale ganas”, puntualizó.

La titular de Operaciones del INEA en el Estado, María Marisol Cruz Sánchez, celebró la suma de voluntades que se dio para materializar esta estrategia estatal y seguir avanzando en materia educativa, transformando sueños; indicó que esta dependencia no sólo abate el rezago educativo, hace justicia social porque voltea a ver a los últimos que se quedaron en la fila; del mismo modo, agradeció al Gobernador, quien dijo, siempre ha sido un gran aliado y ha brindado su apoyo para seguir tocando vidas y transformar realidades en materia educativa.

“Quienes terminan su primaria, quienes terminan su secundaria, les vamos a seguir invitando para que sigan avanzando en materia educativa (…) Porque queremos que Querétaro esté en otro nivel en materia educativa, que siga subiendo de nivel en materia educativa y queremos que todos sus municipios sigan avanzando en materia educativa y el INEA siempre va a ser un gran aliado para que podamos seguir trabajando en ese sentido, de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera”, precisó.

Al tiempo de felicitar a las y los adultos que recibieron su certificado de educación básica y media superior, el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Adolfo Ríos Méndez, aseguró que este papel que hoy reciben no es solo un documento, es un símbolo de todo lo que han superado, representa también, dijo, el amor de sus familias de la gente que los quiere, el trabajo de quienes los acompañan en este proceso y, sobre todo, su propio deseo de cambiar. Desde el CECA, indicó, seguirán abriendo caminos para que tengan más herramientas, oportunidades y motivos para creer en ustedes mismos.

“Jóvenes: este logro no es el final, es el inicio de una nueva etapa, que este certificado les recuerde siempre que son capaces de alcanzar lo que sueñan, hoy nos inspiran a todos a creer que la vida siempre da segundas oportunidades (…) Que este día quede grabado en su memoria como el inicio de un futuro lleno de sueños y posibilidades, muchas felicidades a todos”, apuntó.

En la entrega de certificados a los beneficiarios del programa, el asesor en Políticas Públicas, Juan Martín Granados Torres, expuso que la convivencia participativa es una condición esencial a la sobrevivencia social y fortalecer el tejido de las comunidades es el objeto de la política pública denominada Sistema Estatal de Justicia Cívica, ordenada por el Gobernador desde el inicio de su administración, política pública que se caracteriza por un enfoque preventivo, sistémico y transversal.

Granados Torres, enfatizó que la conjunción del CECA y la Delegación del INEA han participado activamente en la justicia cívica con este programa realizado para atender personas infractoras con problemas de adicción que representaban la más alta reincidencia, en algunos casos con ingresos a las cárceles municipales de hasta cerca de 100 ocasiones al año.

Ponderó el éxito de esta estrategia que en sus nueve meses de aplicación ha logrado que 306 familias hayan recibido el apoyo económico de los municipios de Querétaro y Corregidora para solventar el tratamiento de personas con problemas de adicción y la reincidencia ha bajado en más del 37 por ciento en lo que va del año.

Con el impulso del CECA, en este evento los involucrados en el programa, gracias al INEA, dijo también recibieron certificados de estudios que lograron concluir en el tiempo de su rehabilitación y son ahora ejemplo de vida que sumarán y fortalecerán a sus comunidades.

“Gobernador, le agradezco su confianza para coordinar esta política pública y a los equipos que se han integrado en cada municipio su firme convicción por cumplir con su responsabilidad y sobre todo querer ser protagonistas de un modelo que ya es referente nacional. La justicia cívica es la manera más eficiente, inclusiva y humanista de enfrentar los orígenes de la violencia y de la delincuencia. Hacer más sociedad y mejorar la convivencia es la mayor fortaleza frente al crimen”, acotó.

A nombre de los beneficiarios habló Josué Maluc Santos Díaz, quien recibió su certificado de nivel primaria, habitante del municipio de Corregidora, compartió su testimonio de vida y agradeció a todos quienes hicieron posible acceder a un tratamiento que cambió su vida con un programa único en México que demuestra, subrayó, que Querétaro es un estado comprometido con la salud mental y con brindar oportunidades reales a quien más lo necesitan.

Durante la ceremonia, el Gobernador entregó certificados de primaria, secundaria y bachillerato a beneficiarios de las actividades de Reintegración Social. El nivel básico se logró en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el nivel medio superior se obtuvieron mediante la preparatoria abierta del Colegio de Bachilleres, COBAQ.