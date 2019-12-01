Persisten deficiencias en juzgados de Michoacán tras la transición del Poder Judicial: David Martínez Gowman

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. —A días de concretarse la transición en el Poder Judicial de Michoacán, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, David Martínez Gowman, advirtió que persisten serias deficiencias en equipamiento y mobiliario en diversas salas y juzgados.

El legislador explicó que en varias oficinas aún faltan computadoras, sillas, ventanas y mobiliario básico, lo que impide que el personal judicial trabaje de manera adecuada. “Sin estos equipos es imposible avanzar en los expedientes, especialmente ahora que todo se digitaliza”, señaló.

Martínez Gowman también reportó que se han recibido quejas de trabajadores por cambios arbitrarios de adscripción, afectando a quienes cuentan con amplia experiencia en sus áreas. “Hay personal con más de 15 años en materia penal que fue reasignado de un día a otro a juzgados civiles o familiares, sin explicación alguna. Esto genera incertidumbre y desaprovecha la experiencia acumulada”, agregó.

Aunque la Comisión de Transición no tiene facultades para resolver estas irregularidades, el diputado aseguró que como representante popular hará llegar las quejas al Poder Judicial y al órgano administrativo correspondiente. “En dos días hemos recibido al menos 20 llamadas y comentarios de inconformidad. No puedo ignorarlos; es mi obligación turnarlos a donde corresponda”, subrayó.

Finalmente, advirtió que aún se desconoce si se ha solicitado una ampliación presupuestal para atender el equipamiento de los juzgados, pero de no corregirse pronto, la impartición de justicia en Michoacán podría enfrentar serios retrasos.