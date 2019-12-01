PC Michoacán activa refugios y refuerza vigilancia por tormenta tropical “Raymond"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 21:56:53

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que la depresión tropical “Diecisiete-E” se ha intensificado a tormenta tropical “Raymond”, la cual se localiza frente a las costas de Guerrero y tendrá efectos en la costa michoacana, generando cielo nublado, chubascos, tormentas eléctricas y oleaje elevado.

Por instrucción del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y como parte de las acciones preventivas ante la temporada de ciclones tropicales, Protección Civil Michoacán habilitó 55 refugios temporales en municipios de la franja costera para brindar resguardo a la población en caso de ser necesario.

Los refugios temporales se encuentran distribuidos en los municipios de Aquila, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla y Coalcomán.

La ubicación y detalles de cada uno pueden consultarse en el portal oficial: siir.michoacan.gob.mx.

Asimismo, se mantiene un operativo de monitoreo permanente de ríos, arroyos y zonas de riesgo, así como comunicación directa con autoridades municipales y federales para reforzar las acciones de prevención.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones Costa, Tepalcatepec, Bajío, Tierra Caliente, Infiernillo, Pátzcuaro-Zirahuén, Purépecha y Lerma-Chapala.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, atender las recomendaciones preventivas y reportar cualquier emergencia al número 911.