PC Estatal fortalece profesionalización de bomberos de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 18:53:41
Morelia, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- En el marco del Día Nacional del Bombero 2025, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, organiza la Semana del Bombero. Las actividades orientadas a la capacitación, profesionalización y fomento de la cultura de prevención, se realizarán todos los días hasta el próximo 21 de agosto.

La capacitación continua del personal de emergencias beneficia directamente a la ciudadanía al mejorar la atención en situaciones críticas y garantizar respuestas más seguras y efectivas. Por ello, el programa contempla talleres y conferencias abiertas al público, orientadas a impulsar la autoprotección y reconocer la labor de las y los bomberos.

Las actividades se llevan a cabo en el Auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, subrayó que la iniciativa busca ir más allá de los actos conmemorativos tradicionales, al fortalecer la preparación del personal de emergencias.

“Esta Semana del Bombero se cuenta con la participación de compañeras y compañeros de distintos estados como Querétaro, Estado de México y Guanajuato, donde compartiremos experiencias y fortaleceremos nuestras capacidades”, finalizó.

