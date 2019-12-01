Partido Verde se separa de Morena para elección en San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 14:18:56

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 14 de abril 2026.- La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, informó que su instituo político rompió la alianza con Morena y competirá en solitario por la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027.

Durante un mitin, en la ciudad capital de la entidad, la también senadora comentó que el partido cuenta con perfiles muy competitivos.

“Contamos, como lo dije, con perfiles altamente competitivos; mujeres y hombres preparados, con energía, con trabajo y con pasión, pero sobre todo listos en el próximo proceso electoral para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, declaró la legisladora.

En el evento, la líder nacional del Verde estuvo acompañada de Ruth González Silva, esposa del actual gobernador potosino Ricardo Gallardo y probable aspirante a la candidatura de SLP.

Además, la senadora Castrejín Trujillo aseguró que su partido cuidará la paridad de género en las candidaturas del 2027.

“Un partido que tiene en sus filas a grandes mujeres representándonos en los congresos, en las diligencias estatales, en el trabajo que hacemos todos los días para dar resultados también hacia los temas de género, y que lo seguiremos haciendo con temas de paridad y que es lo que cuidaremos a nuestras candidaturas, que lo haremos también con un trabajo muy importante y cercano siempre a la ciudadanía”, argumentó.