Partido Verde Michoacán Conforma equipo electoral rumbo al 2 de junio

Morelia, Michoacán a 18 de febrero de 2024.- En busca de continuar la consolidación del Partido Verde en Michoacán, este domingo se conformó la estructura interna del grupo político en la entidad, esto de cara al arranque formal del proceso electoral del 2024.

El dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció la labor y recorrido que por años ha seguido el equipo que se prepara para un nuevo proceso, en el que se busca generar una mayor consolidación de la agenda y estructura verde en la entidad.

Precisó que, a sólo unas semanas de que arranque el proselitismo, “ya está todo armado”, de forma que se tiene previsto contender en 40 municipios con candidatos del Partido Verde para cargos locales de elección popular y donde trabajarán en candidatura común, mientras que en coalición también se tienen identificados los perfiles.

“El partido es tan grande y tenemos ahora una construcción tan sólida, que el reto que tenemos de frente no sólo es viable, si no fácil de alcanzar porque la gente los conoce, conocen nuestro trabajo y saben que sabemos hacer campaña, campañas de verdad, de casa por casa, pero sobre todo que damos resultados y no traicionamos la confianza que nos depositan en las urnas”, dijo Núñez Aguilar.

Al encuentro acudieron militantes y simpatizantes del Partido Verde en Morelia, quienes se sumarán a los trabajos internos y una vez iniciados los tiempos que marca la ley, trabajarán en la búsqueda de votos.