Participaron 130 personas en el reto de movilidad del municipio de Querétaro: Activista Eugenio Arredondo Ortiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 15:45:08

Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- Caminando, corriendo, en bicicleta, en scooter, vehículo con conductor solo, vehículo lleno, motocicleta y transporte público, 130 personas participaron en el noveno reto de movilidad que organizó una asociación de ciclistas para mostrar cuál de estas alternativas es mejor para desplazarse de un lugar a otro, afirmó el activista Eugenio Arredondo Ortiz.

Explicó que en este ejercicio los participantes contabilizaron el tiempo de traslado del Parque de la colonia Azteca a la Antigua Estación del Tren.

“Agradecemos el respaldo de la Universidad Cuauhtémoc, que permitió a sus alumnos ausentarse de clases para sumarse a la competencia. La mayoría de los participantes son estudiantes”.

Al menos 24 de los competidores caminaron, 11 corrieron, cuatro se desplazaron en scooters, otros cuatro en bicicletas, dos en motocicletas y 24 automovilistas solos o con auto compartido.

Reconoció que de 184 competidores inscritos por la lluvia solo llegaron 130 quienes participaron con gran entusiasmo. “A pesar de la lluvia, la gente tiene que ir a la escuela, al trabajo, a entrevistas. Este reto reproduce un día cotidiano en Querétaro”.

Detalló que todos los participantes partieron desde distintos puntos de la ciudad con un solo destino: la Antigua Estación de Tren que se ubica en la calle Héroe de Nacozari, entre Cuauhtémoc y la calle de Invierno, en el Centro Histórico y la salida oficial fue a las 7:48 horas, y los primeros competidores comenzaron a llegar poco después.

“El reto busca responder una pregunta clave: ¿cuál es la forma más eficiente de moverse por la ciudad? Para ello, se contemplan seis variables: tiempo de viaje, costo del trayecto, tiempos de espera, consumo energético, impacto ambiental (calentamiento global) y seguridad”.

En esta edición, dijo, se midió únicamente el tiempo de viaje, aunque futuras jornadas podrían incorporar más indicadores.

Aclaró que no se solicitó apoyo institucional para el operativo de seguridad, ya que el reto simula un día común para cualquier ciudadano. “Cada persona que sale de casa depende de su propio criterio, precaución y experiencia. No hay operativo especial porque esto es lo que vivimos todos los días”.

“El Desafío Modal se consolida como una herramienta de reflexión sobre la movilidad urbana, promoviendo el uso consciente de los medios de transporte y fomentando el diálogo sobre cómo mejorar la infraestructura vial en Querétaro”.

Llamó a la ciudadanía y a las autoridades para reflexionar sobre el modelo de movilidad urbana predominante en la ciudad.

“La televisión, los cines, la propaganda nos dicen que debemos movernos en auto, pero la realidad es otra: congestión vial, contaminación y muertes”.

Expuso cifras alarmantes que evidencian el impacto del uso excesivo del automóvil, 14 muertes por cada 10 mil habitantes relacionadas con el tránsito, una huella de carbono de 4 toneladas por persona al año, tiempos de traslado cada vez más largos.

Enfatizó que a pesar de la falta de infraestructura, como ciclovías o banquetas libres de obstáculos, medios como la bicicleta y el scooter han demostrado ser competitivos. “Siempre ha ganado la bicicleta, aunque hoy el clima está terrible. Es la primera vez que nos toca lluvia en un desafío”.

Pidió al gobernador Mauricio Kuri y al alcalde Felifer Macías Olvera a que tomen nota de los resultados y necesidades ciudadanas. “La ciclovía es la forma más eficiente de moverse: más rápida, más económica y la que menos muertes causa. El auto es el que más muertes provoca”.

Además, subrayó que incluso los automovilistas se benefician de una ciudad con transporte público eficiente y movilidad alternativa.

“Querétaro necesita repensar su modelo de movilidad, invertir en infraestructura incluyente y reconocer que hay vida más allá del automóvil”.