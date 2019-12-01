Participarán más de 100 mil personas en mega simulacro en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre, de 2025.- A través de un comunicado de prensa la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que para el mediodía de mañana, 19 de septiembre, 101 mil 385 personas participará en el mega simulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Se precisó que en este ejercicio nacional, en Querétaro se tiente contemplado la evacuación de mil 631 inmuebles, de los cuales 382 son instancias públicas de todos los niveles y mil 249 privados, por lo que una vez que sueñen las alarmas en los distintos edificios comenzada la evacuación coordinada con los equipos de Protección Civil con los que se cuenta en cada institución pública y privada.

En ese sentido, en el municipio de Querétaro son 67 mil 403 participantes y 978 inmuebles; de El Marqués, seis mil 797 ciudadanos y 156 inmuebles; y en San Juan del Río, seis mil 627 ciudadanos y 132 inmuebles en total.

Cabe mencionar que durante este 2025, el primer mega simulacro en la entidad se realizó en el mes de abril, el cual se llevó sin contratiempos.