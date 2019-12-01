Participa Mauricio Kuri en reunión con la Presidenta de México por afectaciones de lluvias

Participa Mauricio Kuri en reunión con la Presidenta de México por afectaciones de lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 16:17:57
Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González, participó de manera virtual en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con las y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero, así como representantes de Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar, Defensa, Marina y Protección Civil.

Durante el encuentro se presentó el balance de daños ocasionados por las recientes lluvias en cada entidad y se acordaron acciones conjuntas para restablecer la operatividad de carreteras y servicios básicos, con el fin de garantizar la atención inmediata a las comunidades afectadas.

