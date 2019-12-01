Participa Fiscalía General en la “Feria de Paz, Plan de Justicia del Pueblo Purépecha”, llevada a cabo en Huáncito

Zamora, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- Con el firme compromiso de acercar la justicia a todas las personas en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, participó en la “Feria de Paz, Plan de Justicia del Pueblo Purépecha”, llevada a cabo en la localidad de Huáncito, municipio de Chilchota.

Con el objetivo de brindar asesoría jurídica a todas las mujeres que así lo requieran, personal del CJIM instaló un módulo de atención, donde fueron explicados los servicios que la institución ofrece a través de este Centro de Justicia, a fin de garantizar el combate a la violencia de género.

En el encuentro, la Directora del CJIM Zamora, Maribel Lara Vega, resaltó la importancia de mantener acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno para obtener resultados contundentes en favor de las mujeres víctimas de violencia de la región de la Cañada de los Once Pueblos y garantizar así su derecho de acceso a la justicia.

Cabe hacer mención que durante la jornada, fue atendida una mujer víctima de violencia que requirió asistencia médica y psicológica, por lo que fue trasladada a un refugio para brindarle acompañamiento, en tanto que se le ofreció asesoría jurídica para presentar la denuncia correspondiente.

En la actividad participaron representantes de la Secretaría de Gobernación Federal, la Secretaría de Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), etcétera.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reitera su compromiso de llevar los servicios de los Centros de Justicia Integral para las Mujeres a todos los lugares que así lo requieran.