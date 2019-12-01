Participa Ayuntamiento de Morelos en el Simulacro Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana: Julio César Conejo

Participa Ayuntamiento de Morelos en el Simulacro Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana: Julio César Conejo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:01:28
Villa Morelos, Michoacán, a 19 de septiembre 2025 – “El fortalecimiento de la cultura de la prevención es una prioridad de este gobierno, porque la seguridad de nuestra gente es primero”, señaló el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, al encabezar la participación del Ayuntamiento en el Simulacro Nacional, realizado bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En este ejercicio participaron trabajadoras y trabajadores de la Presidencia Municipal, así como ciudadanas y ciudadanos en general, quienes de manera ordenada y responsable siguieron los protocolos establecidos, demostrando que la capacitación y la preparación son herramientas fundamentales para salvar vidas ante una emergencia real.

Ante esto, el edil destacó que estos simulacros permiten evaluar tiempos de respuesta, detectar áreas de mejora, reforzar la coordinación interinstitucional y sensibilizar a la población sobre la importancia de actuar con calma y disciplina en caso de un sismo u otra contingencia.

Asimismo, refrendó el compromiso de su administración con la protección civil y la seguridad comunitaria, invitando a toda la ciudadanía a continuar participando activamente en este tipo de ejercicios que fortalecen la resiliencia del municipio.

