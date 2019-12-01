Participa alcalde de Huetamo, Michoacán en los preparativos para la Cabalgata Morelos 2025

Participa alcalde de Huetamo, Michoacán en los preparativos para la Cabalgata Morelos 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:22:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Los alcaldes y coordinadores de los municipios participantes en la ya tradicional Cabalgata Morelos, fueron convocados por el alcalde Pablo Varona Estrada, coordinador general, para sostener la primera reunión de organización para definir rutas y establecer horarios en cada uno de los puntos.

Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio, Madero, Tacámbaro, Nocupétaro,Carácuaro y Huetamo se preparan para iniciar este próximo 20 de Octubre en Indaparapeo, lugar en que se dio el primer encuentro entre Hidalgo y Morelos, al iniciar la lucha por la independencia de México.

En próximos días, se estarán presentando los personajes que en esta ocasión estarán dando vida a Morelos en cada uno de los municipios.

Se espera una gran afluencia y participación de hombres de a caballo en esta edición número XXXI de la Cabalgata Morelos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga FGR golpe militar al crimen Tacámbaro, Michoacán: Aseguran 3.6 kilos de estupefaciente, 2 rifles de asalto y 4 vehículos robados
En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios
Se registra ataque armado en hotel de Tuxpan, Veracruz; hay tres fallecidos y dos heridos
Localizan sin vida a comandante de la Policía Municipal de Tequila, Veracruz
Más información de la categoria
En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios
Suspenden clases en la Sierra Gorda de Querétaro derivado de las fuertes lluvias
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Comentarios