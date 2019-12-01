Participa alcalde de Huetamo, Michoacán en los preparativos para la Cabalgata Morelos 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:22:15

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Los alcaldes y coordinadores de los municipios participantes en la ya tradicional Cabalgata Morelos, fueron convocados por el alcalde Pablo Varona Estrada, coordinador general, para sostener la primera reunión de organización para definir rutas y establecer horarios en cada uno de los puntos.

Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio, Madero, Tacámbaro, Nocupétaro,Carácuaro y Huetamo se preparan para iniciar este próximo 20 de Octubre en Indaparapeo, lugar en que se dio el primer encuentro entre Hidalgo y Morelos, al iniciar la lucha por la independencia de México.

En próximos días, se estarán presentando los personajes que en esta ocasión estarán dando vida a Morelos en cada uno de los municipios.

Se espera una gran afluencia y participación de hombres de a caballo en esta edición número XXXI de la Cabalgata Morelos.