PAN-PRD esperan mejores resultados en áreas de seguridad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de junio del 2024.-Javier Estrada Cárdenas, secretario estatal del Partido Acción Nacional, dijo esperar que el recién nombrado secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés de resultados a la brevedad posible.

En entrevista telefónica señaló que las recientes manifestaciones de elementos de la Guardia Civil, mostró las debilidades que existen en una de las áreas más importantes.

"En este tipo de cargo no se vale el voto de confianza, se valen los resultados por eso insisto es una responsabilidad de gobierno del estado y al final podría tener el beneficio de la duda en cuanto a su desempeño...pero tal pareciera tubo a la mano el gobernador y que no tenía mucho de dónde escoger", comentó el panista.

Por su parte, Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática el reto es lograr pacificar la entidad y combatir la inseguridad.

"Darle tranquilidad y paz social porque no se tiene y me parece que el gobernador y el gobierno de Michoacán no terminan por aceptar la condición en la que estamos y terminan siempre minimizando los problemas y yo espero que en este cambio que ahora estará Juan Carlos que pueda partir de este escenario donde seguimos apareciendo a nivel nacional como los estados donde más asesinatos hay", puntualizó Ocampo.