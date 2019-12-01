PAN Querétaro abre la puerta a legislar causales del aborto

Querétaro, Querétaro, a 29 de septiembre 2025.- Tras reafirmar la postura del Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la vida, el dirigente de ese instituto político en Querétaro, Martín Arango García abrió la puerta para que se legislen las causales del aborto pues en la entidad solo está permitido cuando el embarazo es producto de violación, o en casos de malformación fetal grave y letal.

“En la práctica si está permitido el aborto en la entidad cuando la madre corre algún riesgo (…) pero es algo que se podría explorar a través de la legislatura, podría ser un área de oportunidad para actualizar la legislación a lo que ya sucede en la realidad”.

Este domingo pasado, un grupo de feministas de diversos colectivos, entre ellos Adax Digitales, marcharon para exigir a la 61 Legislatura de Querétaro la aprobación la ley para el aborto legal y seguro tras ganar un amparo en abril de 2024 contra el “Código Penal de Querétaro” y del que, hasta el momento, los legisladores están en desacato por incumplimiento.

Arango García, reiteró la postura del partido en defensa de la vida, al considerar que este valor debe prevalecer por encima de cualquier otro y recordó que, como partido humanista, mantiene una posición firme en favor de proteger la vida desde su concepción, aunque reconoció que existen casos excepcionales que deben ser considerados.

“Estamos de acuerdo en que pueda haber excepciones, como cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando ha habido una relación no consensuada que derive en un embarazo. En esos casos, el tipo penal ya contempla ciertas decisiones”.

Subrayó que la voluntad de las mujeres debe tomarse en cuenta desde el inicio, antes de que exista vida, y que una vez concebida, cada vida debe ser defendida.

Reconoció que el Código Penal del estado de Querétaro actualmente contempla únicamente dos causales para la interrupción legal del embarazo: violación y peligro de muerte para la madre, aunque esta última no está plenamente reconocida en la legislación local.

Ante el llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto, Arango García consideró que el fallo responde a “intereses políticos internacionales” y no necesariamente a los valores de la sociedad mexicana.

“Una cosa es lo que determina la Corte, pero nosotros creemos que la defensa de la vida debe ponderarse por encima de cualquier otro valor”.