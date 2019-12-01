PAN definirá en el 26 si va solo o en alianza para el 27; descarta al PRD, Morena, PVEM y PT

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:32:45
Morelia, Michoacán, a 14 de agosto del 2025.- Será en junio del 2026, cuando los consejeros del Partido Acción Nacional tomen la decisión de si van solos o en alianza con otro instituto político para enfrentar las elecciones del 2027, apuntó Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, pero consideró que están listos para caminar solos.

"Tendremos que discutir muy fuertemente al interior del Consejo y de la Comisión Permanente para tomar decisiones sumamente importantes, si vamos solos o vamos en alianza con algún otro partido político, pero ahorita no es el momento de estar pensando en alguna alianza. Es el momento de fortalecernos... tendré que escuchar el sentir de las y los consejeros", apuntó el ex diputado federal.

Entre los institutos políticos que descartó, en primer lugar al PRD, con quien dijo Quintana Martínez que ni a la esquina, también enlistó como fuera de toda posibilidad a Morena, PVEM, y PT.

"Con el PRD no vamos, pero ni a la esquina...¿Entonces no descarta ni a MC, ni al PRI?, Yo al único que descarto es a Morena, al PT, al Verde y por supuesto al PRD y los demás esperaremos", expresó  el líder estatal del albiazul.

Promete PAN que no habrá dados cargados 

El Comite Estatal  del Partido Acción Nacional, prometió cancha pareja  para  los perfiles  que aspiren a la gubernatura del Michoacán para el 2027,  aseguran que no se les impondrá candidatos desde CEN.

En rueda de prensa en la que estuvieron presentes representantes del albiazul nacional, aseguraron que cuentan con diversos perfiles, pero prefieren no destapar a nadie.

